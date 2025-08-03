На Солнце произошла вспышка уровня M2.9
На Солнце зарегистрировали вспышку уровня M2.9, последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце 20 июня, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН).
Взрыв произошел в активной области 4168, 2 августа появившейся в северном полушарии Солнца. По данным лаборатории, максимум излучения зафиксирован в 16:57 мск. ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») уточнили, что продолжительность вспышки составила 11 минут.
Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался 1 августа. Всего за последние трое суток на Солнце было зафиксировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые, говорится в сообщении. В лаборатории не исключили возможность формирования в течение суток событий высшего балла X.
Солнечные вспышки классифицируются по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х являются наиболее мощными и могут вызывать сильные геомагнитные возмущения. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами корональной массы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури и влиять на работу радиосвязи и навигационных систем.