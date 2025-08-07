По пути в Крым и обратно задерживаются 11 поездов
Одиннадцать пассажирских поездов по маршрутам в Крым и из него задерживаются в пути. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс». Причины отклонений от графика не уточняются.
По состоянию на 9:00 мск задерживаются следующие поезда «Таврия» по направлению в Крым:
№585 Волгоград – Симферополь (отправление 6 августа) – задержка 4,5 часа;
№92 Москва – Севастополь (5 августа) – 4 часа;
№173 Москва – Евпатория (5 августа) – 4,5 часа;
№163 Москва – Феодосия (5 августа) – 5 часов;
№28 Москва – Симферополь (6 августа) – 3,5 часа;
№179 Санкт-Петербург – Евпатория (5 августа) – 3 часа;
№474 Смоленск – Симферополь (5 августа) – 1 час.
Из Крыма задерживаются:
№178 Симферополь – Санкт-Петербург (6 августа) – 6 часов;
№174 Евпатория – Москва (6 августа) – 5,5 часа;
№92 Севастополь – Москва (6 августа) – 5 часов;
№98 Симферополь – Москва (7 августа) – 1,5 часа.
В «Гранд сервис экспрессе» уточнили, что фактическое время задержки может изменяться. Пассажирам предоставляется питьевая вода, в случае значительных задержек – питание, в приоритетном порядке помощь оказывается детям и маломобильным гражданам. Начальники поездов информируют пассажиров о текущей ситуации.
До этого в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги сообщали, что семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская. По данным ведомства, в результате атаки произошло обесточивание контактной сети около 5:12 мск. Пострадавших нет. Движение поездов там организовано с использованием тепловозной тяги.