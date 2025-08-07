По пути в Крым и обратно задерживаются 11 поездов

До этого в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги сообщали, что семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская. По данным ведомства, в результате атаки произошло обесточивание контактной сети около 5:12 мск. Пострадавших нет. Движение поездов там организовано с использованием тепловозной тяги.