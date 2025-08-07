В Китае при обрушении подвесного моста погибли пять человек
В результате обрушения подвесного моста в районе Синьцзян на северо-западе Китая погибли по меньшей мере пять человек, еще 24 пострадали Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Всех пострадавших доставили в больницу. По данным агентства, двое из них получили серьезные травмы. Сейчас место инцидента закрыто, причины случившегося расследуют правоохранительные органы.
