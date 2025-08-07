В Китае при обрушении подвесного моста погибли пять человек

В ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва был поврежден пассажирский поезд – погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. В тот же день при подрыве в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада. Российские власти обвинили в организации подрывов Украину. Следственный комитет России признал инциденты терактами.