Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Дубровского

Ведомости

Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.

Дубровский разыскивается по уголовной статье. В карточке МВД не указано конкретное правонарушение.

Екатерина Штукина / ТАСС

В марте 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о личной заинтересованности Дубровского в заключении контрактов с АО «Южуралмост» на ремонт дорог в регионе. Тогда в ведомстве заявили, что это привело к ограничению конкуренции на рынке строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. В 2015–2018 гг. более 90% контрактов по строительству дорог в регионе были заключены с «Южуралмостом», подсчитала служба.

Суд не нашел заинтересованности челябинского экс-губернатора в картельном сговоре

Общество

В конце декабря 2019 г. Арбитражный суд Москвы отверг заключения ФАС относительно личного интереса Дубровского. Кроме того, суд аннулировал вердикт ФАС, признававший данные контракты нарушающими принципы конкуренции между Дубровским, региональным дорожным ведомством и компанией «Южуралмост».

В 2023 г. «Ведомости» писали, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом из-за долга перед производственным объединением «Монтажник». Сумма задолженности – 37,2 млн руб. Суд наложил арест на имущество экс-губернатора общей стоимостью 930 млн руб. Сам «Монтажник», находящийся в банкротстве с 2021 г., должен более 1,8 млрд руб. около 180 кредиторам. Среди последних числятся родственники семьи Дубровского.

До января 2014 г. Дубровский возглавлял Магнитогорский металлургический комбинат, после чего временно возглавил Челябинскую область. Издание Forbes включало его в рейтинг 25 наиболее высокооплачиваемых российских управленцев в 2012–2013 гг. Свои губернаторские полномочия Дубровский сложил в 2019 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных