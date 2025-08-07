МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Дубровского
Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.
Дубровский разыскивается по уголовной статье. В карточке МВД не указано конкретное правонарушение.
В марте 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о личной заинтересованности Дубровского в заключении контрактов с АО «Южуралмост» на ремонт дорог в регионе. Тогда в ведомстве заявили, что это привело к ограничению конкуренции на рынке строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. В 2015–2018 гг. более 90% контрактов по строительству дорог в регионе были заключены с «Южуралмостом», подсчитала служба.
В конце декабря 2019 г. Арбитражный суд Москвы отверг заключения ФАС относительно личного интереса Дубровского. Кроме того, суд аннулировал вердикт ФАС, признававший данные контракты нарушающими принципы конкуренции между Дубровским, региональным дорожным ведомством и компанией «Южуралмост».
В 2023 г. «Ведомости» писали, что Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом из-за долга перед производственным объединением «Монтажник». Сумма задолженности – 37,2 млн руб. Суд наложил арест на имущество экс-губернатора общей стоимостью 930 млн руб. Сам «Монтажник», находящийся в банкротстве с 2021 г., должен более 1,8 млрд руб. около 180 кредиторам. Среди последних числятся родственники семьи Дубровского.
До января 2014 г. Дубровский возглавлял Магнитогорский металлургический комбинат, после чего временно возглавил Челябинскую область. Издание Forbes включало его в рейтинг 25 наиболее высокооплачиваемых российских управленцев в 2012–2013 гг. Свои губернаторские полномочия Дубровский сложил в 2019 г.