МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Дубровского

В марте 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о личной заинтересованности Дубровского в заключении контрактов с АО «Южуралмост» на ремонт дорог в регионе. Тогда в ведомстве заявили, что это привело к ограничению конкуренции на рынке строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. В 2015–2018 гг. более 90% контрактов по строительству дорог в регионе были заключены с «Южуралмостом», подсчитала служба.