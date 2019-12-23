Суд не нашел заинтересованности челябинского экс-губернатора в картельном сговоре

Об антимонопольном соглашении между ними ФАС сообщила в марте. По мнению ведомства, это привело к ограничению конкуренции на рынке строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. В 2015–2018 гг. более 90% контрактов по строительству дорог в регионе были заключены с «Южуралмостом», подсчитала служба.