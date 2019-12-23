Суд не нашел заинтересованности челябинского экс-губернатора в картельном сговоре
Арбитражный суд Москвы посчитал недоказанными выводы ФАС о личной заинтересованности бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в заключении контрактов с АО «Южуралмост» на ремонт дорог в регионе. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел. Суд также отменил решение ФАС признать антиконкурентными соглашения между Дубровским, областным министерством дорожного хозяйства и «Южуралмостом».
Об антимонопольном соглашении между ними ФАС сообщила в марте. По мнению ведомства, это привело к ограничению конкуренции на рынке строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. В 2015–2018 гг. более 90% контрактов по строительству дорог в регионе были заключены с «Южуралмостом», подсчитала служба.
По материалам ФАС против Дубровского было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Ущерб по делу оценивался в 20 млрд руб. Позже адвокат экс-губернатора Рустам Курмаев сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении дела в отношении Дубровского, причины он не уточнил.