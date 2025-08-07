Самолет «Уральских авиалиний» приземлился после срабатывания сигнализации
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, благополучно приземлился в Атрахани после срабатывания сигнализации во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
Лайнер выполнял рейс U6-221. На борту самолета сработала сигнализация, которая не позволяла безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром.
25 июля самолет Airbus A32 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В ходе выполнения рейса на борту воздушного судна появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Самолет приземлился в ближайшем аэропорту.
После проведения необходимых процедур лайнер продолжил полет в штатном режиме.