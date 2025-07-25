Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку для проверки системы
Самолет Airbus A32 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод для проверки системы после появления индикации неполетной конфигурации. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
По данным авиаперевозчика, во время выполнения рейса на борту лайнера появилась индикация неполетной конфигурации, которая не позволяла продолжать полет. Экипаж самолета совершил посадку в ближайшем аэропорту. После проведения необходимых процедур воздушное судно продолжило полет в штатном режиме.
В авиакомпании принесли извинения пассажирам за вынужденные неудобства.
19 июля самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP 255 из Москвы в Калининград, совершил посадку в аэропорту назначения после сигнала о падении давления в кабине. После срабатывания датчика экипаж лайнера приступил к снижению, перешел к ручному управлению системой и для обеспечения безопасности пассажиров выпустил кислородные маски до их автоматического выпадения.