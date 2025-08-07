Суд приговорил укравших имущество у Чубайса к срокам до семи лет
Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела – бывший партнер Чубайса Сучков. Он обвинялся в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные – бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки в Подмосковье. Обвиняемые по делу заявляли, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал Сучкову.
Сумма ущерба во время расследования дела снижалась с 3 млрд руб. до 70 млн руб. В конце декабря 2024 г. Чубайс снизил свои исковые требования еще на 5 млн руб.