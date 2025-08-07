Суд приговорил укравших имущество у Чубайса к срокам до семи лет

Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела – бывший партнер Чубайса Сучков. Он обвинялся в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные – бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает.