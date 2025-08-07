Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил укравших имущество у Чубайса к срокам до семи лет

Ведомости

Хамовнический суд Москвы приговорил Илью Сучкова, проходящего по делу о краже имущества у бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса на 65 млн руб., к семи годам лишения свободы. Другие подсудимые получили срок в размере трех лет и 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело о краже имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья возбудили по заявлению Чубайса в 2017 г. Основной фигурант дела – бывший партнер Чубайса Сучков. Он обвинялся в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные – бывший член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин. Вину никто из фигурантов не признает.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у Чубайса имущества из жилого комплекса, в который входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Комплекс расположен в деревне Переделки в Подмосковье. Обвиняемые по делу заявляли, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал Сучкову.

Сумма ущерба во время расследования дела снижалась с 3 млрд руб. до 70 млн руб. В конце декабря 2024 г. Чубайс снизил свои исковые требования еще на 5 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных