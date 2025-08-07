Мосгорсуд оставил под арестом главного редактора Baza Глеба Трифонова

Утром 22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в офисе Baza и квартире Трифонова. Во время следственных мероприятий и обыска правоохранители изъяли документы и электронные носители информации. Главного редактора Telegram-канала задержали. Он проходит по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы.