Главная / Общество /

Мосгорсуд оставил под арестом главного редактора Baza Глеба Трифонова

Ведомости

Мосгорсуд оставил под арестом главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление оперативной информации. Об этом пишет ТАСС.

Суд постановил отклонить апелляционную жалобу защиты Трифонова. Постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

Утром 22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в офисе Baza и квартире Трифонова. Во время следственных мероприятий и обыска правоохранители изъяли документы и электронные носители информации. Главного редактора Telegram-канала задержали. Он проходит по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы.

23 июля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Трифонова и троих полицейских. Среди арестованных – начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев и старший оперуполномоченный УМВД России по Белгороду Александр Селиванов. Вместе с Трифоновым по делу проходит продюсер Baza Татьяна Лукьянова. Ее арестовали до 20 сентября.

