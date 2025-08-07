В очереди на Крымском мосту находятся более 3700 автомобилей
Более 3700 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2070 автомобилей. Им предстоит ожидание более пяти часов. Для автомобилистов, стоящих со стороны Керчи, время ожидания составит четыре часа. Там находится 1632 транспортных средства.
7 августа Крымский мост дважды закрывали для проезда автотранспорта. Первое ограничение действовало с 02:08 до 07:45 мск, второе – с 08:22 до 09:37 мск. Сейчас движение возобновлено.
1 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с января по июль 2025 г. полуостров посетили более 3,74 млн туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Наибольшей популярностью у путешественников пользуется Южный берег Крыма, который принял 48% всех туристов. Западный берег привлек 26% отдыхающих. Восточное побережье выбрали 14% туристов.