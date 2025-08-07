В очереди на Крымском мосту находятся более 3700 автомобилей

1 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с января по июль 2025 г. полуостров посетили более 3,74 млн туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Наибольшей популярностью у путешественников пользуется Южный берег Крыма, который принял 48% всех туристов. Западный берег привлек 26% отдыхающих. Восточное побережье выбрали 14% туристов.