Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось

По данным на 08:00 мск, в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани находились 1470 транспортных средств. Водителей предупредили о необходимости ждать проезда около четырех часов. Со стороны Керчи время ожидания составляло на час меньше, поскольку в очереди было 850 автомобилей.