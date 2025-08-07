Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось
Движение транспортных средств по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к объекту.
7 августа Крымский мост дважды закрывали для проезда автотранспорта. Первое ограничение действовало с 02:08 мск до 07:45 мск. Затем движение возобновилось. Во второй раз о закрытии моста сообщалось в 08:22 мск.
По данным на 08:00 мск, в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани находились 1470 транспортных средств. Водителей предупредили о необходимости ждать проезда около четырех часов. Со стороны Керчи время ожидания составляло на час меньше, поскольку в очереди было 850 автомобилей.
20 июля Российский союз туриндустрии выпустил рекомендацию для туристов, в которой отдыхающим предлагается рассмотреть альтернативные маршруты в Крым, в частности поездки железнодорожным транспортом, из-за регулярных заторов на мосту.