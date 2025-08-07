На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта

Авторы сообщения рекомендовали пассажирам на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности. По данным на 8:00 мск, в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани было 1470 транспортных средств. Водителям необходимо ждать проезда около четырех часов. Со стороны Керчи это время на час меньше, так как в очереди находились 850 транспортных средств.