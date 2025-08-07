На Крымском мосту вновь перекрыли движение автотранспорта
Крымский мост повторно закрыли для движения автотранспорта, сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к объекту. Соответствующая публикация появилась в 08:22 мск 7 августа.
Авторы сообщения рекомендовали пассажирам на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности. По данным на 8:00 мск, в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани было 1470 транспортных средств. Водителям необходимо ждать проезда около четырех часов. Со стороны Керчи это время на час меньше, так как в очереди находились 850 транспортных средств.
В ночь на 7 августа мост также был временно закрыт. Ограничение действовало с 2:08 мск до 7:45 мск. Затем в Telegram-канале написали, что движение возобновлено.
20 июля Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам рассмотреть альтернативные маршруты в Крым, в том числе поездки железнодорожным транспортом, из-за регулярных заторов на мосту.