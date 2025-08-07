Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к объекту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – поясняется в сообщении, опубликованном в 2:08 мск.
Вечером 4 августа в районе Крымского моста образовалась значительная пробка – в очереди ожидали свыше 4000 автомобилей в обоих направлениях. К ночи поток транспорта уменьшился, и уже к 14:00 5 августа досмотр ждали около 600 машин.
В связи с регулярными заторами на мосту Российский союз туриндустрии еще 20 июля рекомендовал туристам рассмотреть альтернативные маршруты в Крым, в том числе поездки железнодорожным транспортом.
С января по июль Крым уже принял более 3,74 млн туристов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в 2024 г.