В очереди на Крымском мосту находятся более 4000 автомобилей

По состоянию на 17:00 мск в очереди на Крымском мосту на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 2850 транспортных средств. Время ожидания составляет более шести часов. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.