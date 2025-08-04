В очереди на Крымском мосту находятся более 4000 автомобилей
По состоянию на 17:00 мск в очереди на Крымском мосту на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 2850 транспортных средств. Время ожидания составляет более шести часов. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
В то же время в очереди со стороны Керчи находятся 1218 транспортных средства. Время ожидания – более трех часов.
По состоянию на 15:00 мск в очереди на Крымский мост ожидал проезда 3131 автомобиль. Уточнялось, что со стороны Тамани стоит 2381 транспортное средство, время ожидания – более пяти часов. Со стороны Керчи же находились 750 автомобилей. Им предстояло ждать около трех часов.
3 августа в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам сообщали, что время ожидания в очереди со стороны Тамани составляет пять часов.
Из-за возникающих пробок у моста Российский союз туриндустрии 20 июля рекомендовал отдыхающим изучить альтернативные способы проезда в Крым, в частности добираться до полуострова поездом.