Автомобили выстроились в 5-часовую очередь на подъезде к Крымскому мосту

1 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с января по июль 2025 г. полуостров посетили более 3,74 млн отдыхающих, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Южный берег Крыма принял 48% от всех. Западный берег привлек 26% туристов. Восточное побережье выбрали 14% отдыхающих.