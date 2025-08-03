Автомобили выстроились в 5-часовую очередь на подъезде к Крымскому мосту
Время ожидания в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани составляет пять часов, сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По состоянию на 14:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1850 транспортных средств.
Со стороны Керчи стоят 349 автомобилей. Им предстоит ожидать всего час, сообщает информационный центр.
Затруднений при проезде с обеих сторон Крымского моста не наблюдается только с 21:00 до 2:00.
1 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с января по июль 2025 г. полуостров посетили более 3,74 млн отдыхающих, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Южный берег Крыма принял 48% от всех. Западный берег привлек 26% туристов. Восточное побережье выбрали 14% отдыхающих.
20 июля из-за возникающих пробок у моста Российский союз туриндустрии рекомендовал отдыхающим изучить альтернативные способы проезда в Крым, в частности добираться до полуострова поездом.