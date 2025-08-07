Рособрнадзор: тестовый ЕГЭ смогут пройти все, независимо от места проживания
Пробные ЕГЭ и ОГЭ будут проводить в каждом регионе России, чтобы все желающие выпускники могли потренироваться, независимо от места проживания, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время рабочей встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустины. Его слова приведены в Telegram-канале ведомства.
«Эмоционально-психологическая готовность выпускников – один из факторов успешной сдачи экзаменов», – объяснили важность тренировочных ЕГЭ и ОГЭ в ведомстве.
Пробные экзамены включают в себя полный цикл процедур: заполнение бланков и выполнение самой работы за отведенное время. Рособрнадзор подчеркивает и то, как важно отработать технологические моменты в пунктах проведения экзаменов, которые будут проводится реальные ЕГЭ и ОГЭ.
7 июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что основной период ЕГЭ в 2025 г. прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 ученик– за два. На 100 баллов один предмет ЕГЭ сдали 6820 человек.