Рособрнадзор: тестовый ЕГЭ смогут пройти все, независимо от места проживания

7 июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что основной период ЕГЭ в 2025 г. прошел на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений. Всего на ЕГЭ в основной период были зарегистрированы 712 000 человек, из которых 637 000 – выпускники этого года. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 ученик– за два. На 100 баллов один предмет ЕГЭ сдали 6820 человек.