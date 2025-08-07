В Роскомнадзоре прокомментировали вероятную блокировку PUBG Mobile в России

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. Согласно документу, иностранные компании для продолжения работы в России должны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из РФ. Иностранные лица также должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.