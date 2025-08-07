Газета
Главная / Общество /

В Роскомнадзоре прокомментировали вероятную блокировку PUBG Mobile в России

Ведомости

Включение сингапурской компании Proxima Beta, издателя видеоигры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц по закону о «приземлении» иностранных IT-компаний не предполагает блокировку игры в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

В ведомстве призвали доверять только официальной информации и следить за обновлениями на его сайте.

5 августа РКН потребовал от Proxima Beta открыть официальное представительство в России, зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации и предоставить сведения о себе на сайте ведомства.

27 октября 2023 г. Роскомнадзор внес Proxima Beta и PUBG Mobile в реестр организаторов распространения информации. Это было сделано для обеспечения «мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности».

В ноябре того же года Proxima Beta оштрафовали на 1 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в России. Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ).

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. Согласно документу, иностранные компании для продолжения работы в России должны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из РФ. Иностранные лица также должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

