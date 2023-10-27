Роскомнадзор внес видеоигру в реестр распространителей информации

Реестр организаторов распространения информации в интернете был создан в 2014 г. В него вносят ресурсы, которые используются для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей в интернете. В частности, в него внесены сервисы компаний «Яндекс», VK, Rambler и др. Включенные в реестр компании обязаны хранить данные о действиях пользователей в течение года, а также содержимое сообщений – до шести месяцев.