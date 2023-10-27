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Роскомнадзор внес видеоигру в реестр распространителей информации

Ведомости

Роскомнадзор внес сингапурскую компанию Proxima Beta в реестр организаторов распространения информации, вместе с ней в перечень попала видеоигра издателя PUBG Mobile. Об этом свидетельствуют данные реестра.

Их зарегистрировали в перечне 22 сентября. Как пишет «Коммерсантъ», PUBG Mobile стала первой видеоигрой, попавшей в реестр. Доступ к ней не ограничивается, сказано в реестре.

Заявления на включение интернет-ресурса в реестр составляет ФСБ. В Роскомнадзоре пояснили, что компанию внесли в перечень после такого обращения. Там добавили, что это сделано с целью обеспечения «мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности».

PUBG Mobile – мобильная онлайн-игра в жанре «королевской битвы», запущенная в 2018 г. По сюжету игрок оказывается на острове, на котором находятся еще до ста участников. Цель игры – остаться единственным выжившим после многочисленным сражений с другими юзерами.

Реестр организаторов распространения информации в интернете был создан в 2014 г. В него вносят ресурсы, которые используются для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей в интернете. В частности, в него внесены сервисы компаний «Яндекс», VK, Rambler и др. Включенные в реестр компании обязаны хранить данные о действиях пользователей в течение года, а также содержимое сообщений – до шести месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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