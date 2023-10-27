Роскомнадзор внес видеоигру в реестр распространителей информации
Роскомнадзор внес сингапурскую компанию Proxima Beta в реестр организаторов распространения информации, вместе с ней в перечень попала видеоигра издателя PUBG Mobile. Об этом свидетельствуют данные реестра.
Их зарегистрировали в перечне 22 сентября. Как пишет «Коммерсантъ», PUBG Mobile стала первой видеоигрой, попавшей в реестр. Доступ к ней не ограничивается, сказано в реестре.
Заявления на включение интернет-ресурса в реестр составляет ФСБ. В Роскомнадзоре пояснили, что компанию внесли в перечень после такого обращения. Там добавили, что это сделано с целью обеспечения «мер, предусмотренных законодательством в сфере информационной безопасности».
PUBG Mobile – мобильная онлайн-игра в жанре «королевской битвы», запущенная в 2018 г. По сюжету игрок оказывается на острове, на котором находятся еще до ста участников. Цель игры – остаться единственным выжившим после многочисленным сражений с другими юзерами.
Реестр организаторов распространения информации в интернете был создан в 2014 г. В него вносят ресурсы, которые используются для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей в интернете. В частности, в него внесены сервисы компаний «Яндекс», VK, Rambler и др. Включенные в реестр компании обязаны хранить данные о действиях пользователей в течение года, а также содержимое сообщений – до шести месяцев.