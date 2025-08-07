В Думу внесли проект о запрете строить дома в районах с дефицитом инфраструктуры

Согласно инициативе, решение о строительстве в таких населенных пунктах должно приниматься на уровне региональных властей, но только после комплексной оценки состояния инфраструктуры, проведенной федеральным уполномоченным органом. Это, как ожидается, позволит усилить контроль за застройкой территорий и предотвратить появление проблемных объектов.