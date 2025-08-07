В Думу внесли проект о запрете строить дома в районах с дефицитом инфраструктуры
Группа депутатов Госдумы предложила запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах, где отсутствует необходимая транспортная, коммунальная и социальная инфраструктура. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Документом предлагается внести изменения в Градостроительный кодекс, установив новые условия для выдачи разрешений на строительство. В частности, вводится понятие «населенные пункты с дефицитом инфраструктуры» – под ними понимаются территории, где текущие ресурсы и объекты инфраструктуры не соответствуют потребностям местных жителей.
Согласно инициативе, решение о строительстве в таких населенных пунктах должно приниматься на уровне региональных властей, но только после комплексной оценки состояния инфраструктуры, проведенной федеральным уполномоченным органом. Это, как ожидается, позволит усилить контроль за застройкой территорий и предотвратить появление проблемных объектов.
6 августа председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что осенью парламентарии начнут обсуждать возможную дифференциацию ставок по льготной ипотеке с учетом доходов граждан, количества детей и места регистрации.