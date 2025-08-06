Параметры дифференцированных ставок по ипотеке начнут разрабатывать осенью

В осеннюю сессию депутаты начнут просчитывать возможные параметры дифференциации ставок по льготной ипотеке, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио Sputnik. Рассматриваться могут средний уровень дохода в регионе, количество детей в семье, возможно, привязка места регистрации заемщика к месту покупки квартиры, а также другие аспекты, уточнил он позже «Ведомостям». Но пока конкретных сформулированных предложений нет, есть только идеи – еще рано говорить о чем-то конкретном, добавил депутат.