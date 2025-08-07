Прощание с народным артистом России Сафроновым состоится 9 августа

Сафронов окончил Театральное училище им. Щепкина в 1962 г., после чего начал работу в Первом Московском областном драматическом театре, а затем в Театре имени А.С. Пушкина. В Малом театре он начал работать с 1972 г., где он стал одним из ведущих мастеров сцены и создал более 60 ролей.