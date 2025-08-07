Прощание с народным артистом России Сафроновым состоится 9 августа
Прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится 9 августа в московском Малом театре. Об это «РИА Новости» рассказали в театре.
О смерти Сафронова стало известно 6 августа. Он скончался на 85-м году жизни.
Сафронов окончил Театральное училище им. Щепкина в 1962 г., после чего начал работу в Первом Московском областном драматическом театре, а затем в Театре имени А.С. Пушкина. В Малом театре он начал работать с 1972 г., где он стал одним из ведущих мастеров сцены и создал более 60 ролей.
Особое признание Сафронову принесло исполнение ролей в пьесах Александра Островского, как драматических, так и комедийных. Среди знаковых работ – Погуляев («Пучина»), Борис («Гроза»), Досужев («Доходное место»), Салай Салтаныч («Последняя жертва»). Также он известен по ролям в исторических постановках: Василий Шуйский, Борис Годунов, князь Мстиславский, отец Яков Игнатьев и др.