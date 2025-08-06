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Скончался народный артист России Владимир Сафронов

Ведомости

На 85-м году жизни умер актер и режиссер, народный артист России Владимир Сафронов. О его смерти сообщили в Государственном академическом Малом театре, с которым была связана большая часть творческой биографии артиста.

Сафронов окончил Театральное училище им. Щепкина в 1962 г., после чего начал работу в Первом Московском областном драматическом театре, а затем в Театре имени А.С. Пушкина. В Малом театре он начал работать с 1972 г., где он стал одним из ведущих мастеров сцены и создал более 60 ролей.

Особое признание Сафронову принесло исполнение ролей в пьесах Александра Островского, как драматических, так и комедийных. Среди знаковых работ – Погуляев («Пучина»), Борис («Гроза»), Досужев («Доходное место»), Салай Салтаныч («Последняя жертва»). Также он известен по ролям в исторических постановках: Василий Шуйский, Борис Годунов, князь Мстиславский, отец Яков Игнатьев и другие.

«Владимир Алексеевич всегда придерживался старого театрального принципа, гласящего, что маленьких ролей не бывает, и это позволяло ему создавать запоминающиеся образы, каждый раз находя для своих героев новые краски», – пояснили в театре.

Помимо театра, Сафронов активно снимался в кино, работал на телевидении, преподавал и занимался общественной деятельностью. Он был членом художественного совета Министерства культуры СССР, центральной ревизионной комиссии ВТО (ныне СТД РФ) и художественного совета Малого театра. Артист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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