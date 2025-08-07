Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище

Режиссер родился в Москве 30 сентября 1957 г. В 1986 г. окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Еще во время обучения создал независимую театральную группу «Театр-Театр» и занялся неформальным искусством. Параллельно работал ассистентом Эфроса на постановке «Бури» (1983) и Васильева на спектакле «Серсо» (1983–1985). В молодости стал важной фигурой советского андеграунда 1980-х гг.