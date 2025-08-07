Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище
Художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило «РИА Новости».
Проститься с Юханановым пришли генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Александр Велединский и др. Венки передали департамент культуры Москвы, еврейский театр «Шалом», режиссер Константин Богомолов и ГИТИС.
7 августа в «Электротеатре Станиславский» состоялась церемония прощания с Юханановым. Режиссера в последний путь провожали друзья, коллеги и ученики, культурные деятели и поклонники творчества.
Юхананов умер 5 августа на 68-м году жизни из-за сердечной недостаточности.
Режиссер родился в Москве 30 сентября 1957 г. В 1986 г. окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Еще во время обучения создал независимую театральную группу «Театр-Театр» и занялся неформальным искусством. Параллельно работал ассистентом Эфроса на постановке «Бури» (1983) и Васильева на спектакле «Серсо» (1983–1985). В молодости стал важной фигурой советского андеграунда 1980-х гг.
С 2013 г. возглавлял Московский драматический театр имени Станиславского (ныне – «Электротеатр Станиславский»). Он получил пост, выиграв открытый конкурс департамента культуры Москвы. Юхананов стал первым андеграундным и контркультурным режиссером, который получил крупный государственный театр в центре Москвы.