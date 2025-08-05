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Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Ведомости

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Юхананов родился 30 сентября 1957 г. в Москве. Окончил Воронежский институт искусств (1979) и ГИТИС (1986). В 1985 г. создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр», а в 1986 г. стал сооснователем движения «Параллельное кино». С 1988 г. вел педагогическую деятельность, основав Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР).

Юхананов поставил более 100 спектаклей на ведущих театральных площадках России и за рубежом. Среди ключевых проектов: видеороман «Сумасшедший принц» (1986–1993), новомистериальный «Сад» (1990–2001), «Фауст» (шесть редакций с 1999), а также оперные постановки «Сверлийцы» (2015) и «Октавия. Трепанация» (2019). С 2013 г. возглавил «Электротеатр Станиславский», превратив его в многофункциональный культурный центр.

Юхананов разработал концепцию «новой процессуальности», реализованную в масштабных проектах: «Золотой осел» (2016), «Орфические игры» (2018), «МИР РИМ» (2022). Его работы отмечены премиями «Золотая маска», Московской арт-премией и другими наградами. В 2018 г. получил звание «Почетный деятель искусств города Москвы».

Среди последних работ: фильм-трилогия «Безумный ангел Пиноккио» (2022), кинодиптих «Интегральное исчисление» (2024) и проект «Кафка в Афинах» с МИР-7 (2025).

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