Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Юхананов поставил более 100 спектаклей на ведущих театральных площадках России и за рубежом. Среди ключевых проектов: видеороман «Сумасшедший принц» (1986–1993), новомистериальный «Сад» (1990–2001), «Фауст» (шесть редакций с 1999), а также оперные постановки «Сверлийцы» (2015) и «Октавия. Трепанация» (2019). С 2013 г. возглавил «Электротеатр Станиславский», превратив его в многофункциональный культурный центр.