Хуснуллин поручил каждому губернатору держать сдачу домов на личном контроле

6 августа Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он отметил, что по состоянию на 1 августа введено 60 млн кв. м жилья, а к концу года планируется довести показатель до 100 млн кв. м. В сфере жилищного строительства в каждом регионе организован постоянный мониторинг, сказал вице-премьер. С начала года построено, реконструировано и отремонтировано более 3000 км дорог. Кроме того, открыт участок Дюртюли – Ачит, который продлил трассу М-12 «Восток» до Екатеринбурга.