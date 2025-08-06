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Главная / Экономика /

Хуснуллин: за шесть лет объем строительных работ в РФ вырос на 33%

Ведомости

За шесть лет объем строительных работ в России вырос на 33%, а за последние полгода – на 4,3%, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время доклада президенту РФ Владимиру путину о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«По итогам полугодия все показатели выполнены, несмотря на то что проект только в этом году запущен», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа введено 60 млн кв. м жилья, а к концу года планируется довести показатель до 100 млн кв. м. В сфере жилищного строительства в каждом регионе организован постоянный мониторинг, сказал вице-премьер. С начала года построено, реконструировано и отремонтировано более 3000 км дорог. Кроме того, открыт участок Дюртюли – Ачит, который продлил трассу М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

К 2030 г. планируется обустроить 30 000 общественных территорий, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек, заявил Хуснуллин. В планах построить и реконструировать 2000 объектов питьевого водоснабжения, в первую очередь в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Чувашии.

Хуснуллин также отметил постепенное внедрение искусственного интеллекта в сфере градостроительного планирования, контроля работа на объектах строительства, формирования предложений клиентам по обустройству жилья или управления технологией умного дома.

Путин проводил совещание по вопросам развития строительной отрасли России в формате видеоконференции. Перед началом обсуждения глава государства поздравил работников и ветеранов стройкомплекса с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 10 августа. Он также отметил, что сейчас отрасль является одним из локомотивов экономики РФ.

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