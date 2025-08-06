Путин проводит совещание по вопросам развития строительной отрасли в РФ

27 июня «Ведомости» писали, что суммарная дополнительная кадровая потребность в строительной отрасли до 2030 г. оценивается почти в 789 000 человек.Сейчас, по данным представителя ФГБУ «ВНИИ труда» министерства труда и социальной защиты, в области строительства занято около 6,8 млн человек.