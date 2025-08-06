Путин проводит совещание по вопросам развития строительной отрасли в РФ
Президент РФ Владимир Путин начал совещание по вопросам развития строительной отрасли России. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.
Перед началом обсуждения глава государства поздравил работников и ветеранов стройкомплекса с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 10 августа. Он также отметил, что сейчас отрасль является одним из локомотивов экономики РФ.
27 июня «Ведомости» писали, что суммарная дополнительная кадровая потребность в строительной отрасли до 2030 г. оценивается почти в 789 000 человек.Сейчас, по данным представителя ФГБУ «ВНИИ труда» министерства труда и социальной защиты, в области строительства занято около 6,8 млн человек.