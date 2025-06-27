До 2030 года строительной отрасли потребуется 789 000 человек

Количество мигрантов, которые работают на российских стройках, сократилось до 500 000 человек в I квартале 2025 г. Это меньше на 15–20% в сравнении с началом прошлого года, заявлял 14 мая 2025 г. глава Национального объединения строителей Антон Глушков. Он объяснил эти цифры сократившимся спросом на рабочую силу в связи с замедлением строительства в России и ужесточением миграционной политики.

При этом власти используют систему квотирования для регулирования трудовой миграции. В 2024 г. в рамках правительственной квоты было оформлено 22 400 иностранных работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, сообщил представитель Минтруда по запросу «Ведомостей». Основными странами – поставщиками кадров стали Китай, Турция, Индия, Сербия и другие государства с визовым режимом въезда.