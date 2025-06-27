До 2030 года строительной отрасли потребуется 789 000 человек

До 2030 года строительной отрасли потребуется 789 000 человекДефицит кадров есть, но эксперты уверены: ситуация не критична
Суммарная дополнительная кадровая потребность в строительной отрасли до 2030 г. оценивается почти в 789 000 человек. Эту оценку привел «Ведомостям» представитель ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты со ссылкой на данные кадрового прогноза ведомства. Сейчас в области строительства занято около 6,8 млн человек, уточнил он.
В будущем наиболее востребованными станут квалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня квалификации, указал представитель ВНИИ труда.
К 2030 г. промышленности, строительству и транспорту потребуется 340 300 квалифицированных рабочих и около 144 000 специалистов высшего уровня квалификации для новых и замещающих позиций. «Потребности отрасли могут быть удовлетворены при текущих объемах подготовки, но только в случае высокого уровня трудоустройства по специальности выпускников», – добавил он.
Представитель пресс-службы Минстроя сообщил «Ведомостям», что в 2024 г. строительные вузы выпустили более 34 000 специалистов, а учреждения среднего профессионального образования – свыше 117 000 человек. По данным мониторинга министерства, уровень трудоустройства выпускников строительных специальностей составляет 82,06%.
Иностранные рабочие на российских стройках
При этом власти используют систему квотирования для регулирования трудовой миграции. В 2024 г. в рамках правительственной квоты было оформлено 22 400 иностранных работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, сообщил представитель Минтруда по запросу «Ведомостей». Основными странами – поставщиками кадров стали Китай, Турция, Индия, Сербия и другие государства с визовым режимом въезда.
Лидерами по объему спроса в 2024 г. в реальном секторе экономики стали водители и операторы подвижного оборудования – отрасли потребуется более 216 000 таких специалистов. Об этом говорится в аналитической заметке Института социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС. Эксперты проанализировали данные выборочного исследования работодателей, проводимого Росстатом с 2008 г. Специалисты этой группы чаще всего задействованы в таких направлениях, как логистика, строительство и промышленное производство. У рынка есть потребность в строителях – 112 000 человек и операторах промышленных установок и стационарного оборудования (бетономешалок, кранов, насосов) – 101 400. В записке также говорится, что в 2018–2024 гг. спрос на неквалифицированных рабочих в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте вырос в 8,3 раза.
Нехватка кадров в строительной отрасли наблюдается уже несколько лет подряд, отмечает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Дефицит заметен среди монолитчиков, каменщиков, отделочников и разнорабочих. По его словам, на российских стройках сегодня работают представители стран постсоветского пространства, а также из дружественных, например Индии.
Что такое суммарная дополнительная кадровая потребность
Заместитель гендиректора по работе с персоналом «ФСК девелопмента» Анна Лях отметила, что дефицит кадров есть и среди высококвалифицированных специалистов: инженеров производственно-технических отделов, сметчиков, проектировщиков и прорабов. Конкуренция за одного сильного кандидата достигает 2–5 предложений от работодателей, указала она. «Рабочие профессии и инженерные специальности в строительстве потеряли привлекательность для молодежи. Лишь 10–15% выпускников школ рассматривают строительство как перспективную сферу для старта карьеры», – считает Лях. Помимо этого исторически низкий уровень безработицы усиливает конкуренцию между всеми отраслями за ограниченный кадровый ресурс, заключила она.
Привлечение сравнительно дешевой иностранной рабочей силы было основным инструментом обеспечения кадровой потребности строительной отрасли, указывает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Сейчас ситуация изменилась: Россия становится менее привлекательной для мигрантов из традиционных стран-доноров, прежде всего из Центральной Азии. По словам Землянского, это происходит из-за опережающего роста экономик и доходов населения в этих странах и конкуренции с другими государствами, которые тоже испытывают дефицит кадров. «Нашими конкурентами стали Китай и Турция, но и США с ЕС оттягивают часть рабочей силы. Причем в Центральной Азии продолжается урбанизация, а молодым жителям городов уже не так принципиально, ехать в Россию или в англоговорящую страну», – пояснил он. При этом Землянский призвал «не драматизировать» кадровую ситуацию в отрасли из-за явного замедления в строительном секторе.
Сдерживающим фактором обновления кадров в строительной отрасли за счет внутренних трудовых ресурсов является слабая инфраструктура, считает член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это прежде всего касается выпускников колледжей и техникумов, которые проживают в отдаленных регионах и малых городах. «Чтобы привлечь молодых специалистов, мы должны прежде всего развивать инфраструктуру для жизни», – заключил он.