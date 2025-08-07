Очередь на Крымском мосту сократилась до 2000 автомобилей
Очередь на Крымский мост уменьшилась до 2070 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По состоянию на 18:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 машин. Информационный центр прогнозирует около трех часов ожидания. Со стороны Керчи стоят 1020 автомобилей. Время ожидания для них составляет также три часа.
В 13:00 мск более 3700 транспортных средств ожидали проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи.
1 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с января по июль 2025 г. полуостров посетили более 3,74 млн туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Наибольшей популярностью у путешественников пользуется Южный берег Крыма, который принял 48% всех туристов. Западный берег привлек 26% отдыхающих. Восточное побережье выбрали 14% туристов.