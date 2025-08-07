В Москве в Коммунарке могут построить индуистский храм

В следующем году в московской Коммунарке может появиться индуистский храм. Об этом сообщил президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани. Его слова передает «РИА Новости».



По словам Котвани, индийская община уже подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Ожидается, что процесс регистрации завершится до конца этого года. Затем будет подано заявление о выделении места для строительства храма.