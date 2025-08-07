В Москве в Коммунарке могут построить индуистский храм
В следующем году в московской Коммунарке может появиться индуистский храм. Об этом сообщил президент индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани. Его слова передает «РИА Новости».
По словам Котвани, индийская община уже подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Ожидается, что процесс регистрации завершится до конца этого года. Затем будет подано заявление о выделении места для строительства храма.
«Мы надеемся, что вопрос возведения индуистского храма будет решен уже в следующем году, и, скорее всего, это будет в Коммунарке. Нам так посоветовали. Важно, чтобы рядом было метро», – отметил Котвани.
Он также добавил, что храм может быть небольшим, но главное, чтобы он стал местом для молитвы.
Президент Владимир Путин 7 августа проводит встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Он прибыл в Москву 5 августа. The Times of India писала, что его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности.