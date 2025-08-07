Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом сообщает Кремль.
Довал прибыл в Москву 5 августа. The Times of India писала, что его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности.
7 августа Довал провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. По итогам переговоров Шойгу заявил, что Россия и Индия должны определить даты проведения очередных полноформатных переговоров на высшем уровне. Он также отметил, что политический диалог между государствами носит многоуровневый и доверительный характер, основой которого являются регулярные контакты Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.