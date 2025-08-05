Советник премьера Индии прибыл в Россию на фоне напряженности с США
Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал прибыл в Москву, передает The Times of India.
«Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности», – говорится в материале.
Как заявили изданию индийские официальные лица, предупреждения президента США Дональда Трампа о штрафах за покупку российской нефти «не повлияют на российско-индийские отношения».
С 1 августа вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на товары из 69 стран и территорий. Индия столкнулась со ставкой в 25%.
Вместе с новым тарифом Трамп пригрозил Нью-Дели штрафами за покупку российской нефти. Президент США заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине.
Вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо заявил, что «реальная проблема» в ситуации с нефтью заключается в качестве баррелей. По его словам, американские баррели состоят из легкой малосернистой нефти, а эту марку Индия производит внутри страны.