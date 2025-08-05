Советник премьера Индии прибыл в Россию на фоне напряженности с США

Вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо заявил, что «реальная проблема» в ситуации с нефтью заключается в качестве баррелей. По его словам, американские баррели состоят из легкой малосернистой нефти, а эту марку Индия производит внутри страны.