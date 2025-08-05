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Главная / Бизнес /

Rystad Energy: Индия продолжит закупать российскую нефть из-за ее качества

Ведомости

Индия не станет отказываться от российской нефти в связи с ее качеством. Об этом заявил вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо.

«Реальная проблема заключается в качестве баррелей. В гипотетическом сценарии, когда добыча в США включала бы баррели среднесернистой нефти, Индия, вероятно, закупала бы больше нефти в США, а не в России», – сказал эксперт (цитата по «Интерфаксу»).

Алонсо указал, что американские баррели состоят из легкой малосернистой нефти. Эту марку Индия также производит внутри страны, не испытывая в ней слишком большую потребность. По его словам, спрос на нефть в Индии за 10 лет вырос примерно на 1 млн б/с до 5,5 млн б/с. К концу десятилетия спрос может вырасти еще на 0,8-0,9 млн б/с. Добыча ресурса в стране при этом снижается – она может упасть ниже 0,5 млн б/с к 2030 г.

С 1 августа вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Индия столкнулась со ставкой в 25%.

Что известно о новых пошлинах Трампа

Экономика / Мировая экономика

Трамп заявил 4 августа, что Вашингтон увеличит тариф, который Индия платит Соединенным Штатам. Американский президент заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине.

4 августа Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве писал, что Индия не намерена приостанавливать закупки российской нефти, несмотря на то что президент США продолжает угрожать стране штрафами.

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