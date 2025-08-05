Rystad Energy: Индия продолжит закупать российскую нефть из-за ее качества

Алонсо указал, что американские баррели состоят из легкой малосернистой нефти. Эту марку Индия также производит внутри страны, не испытывая в ней слишком большую потребность. По его словам, спрос на нефть в Индии за 10 лет вырос примерно на 1 млн б/с до 5,5 млн б/с. К концу десятилетия спрос может вырасти еще на 0,8-0,9 млн б/с. Добыча ресурса в стране при этом снижается – она может упасть ниже 0,5 млн б/с к 2030 г.