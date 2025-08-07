Российский суд счел слово «хохлы» разжиганием ненависти к украинцам

Инцидент произошел в групповом чате мессенджера Viber, где Занданова, вступив в перепалку с другим участником переписки, написала: «Вы все хохлы подлые», а также сделала ряд других оскорбительных высказываний с использованием этого слова. Суд квалифицировал ее действия как публичные и унижающие достоинство по национальному признаку.