Российский суд счел слово «хохлы» разжиганием ненависти к украинцам
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал слово «хохлы» проявлением враждебного отношения по национальному признаку и оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 000 руб. за возбуждение ненависти к украинцам (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда.
Инцидент произошел в групповом чате мессенджера Viber, где Занданова, вступив в перепалку с другим участником переписки, написала: «Вы все хохлы подлые», а также сделала ряд других оскорбительных высказываний с использованием этого слова. Суд квалифицировал ее действия как публичные и унижающие достоинство по национальному признаку.
Женщина попыталась обжаловать решение в Верховном суде Бурятии, но тот оставил штраф в силе.
В июне депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, если они сопровождаются пропагандой или угрозой применения насилия.