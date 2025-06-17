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Госдума ужесточила наказание за разжигание вражды с угрозами насилия

Ведомости

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, если они сопровождаются пропагандой или угрозой применения насилия. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

В таких случаях нарушителям сразу будет грозить уголовное наказание – лишение свободы сроком от двух до пяти лет либо штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб., минуя административное производство.

Особо строгая ответственность предусмотрена для лиц, ранее судимых за публичные призывы к экстремизму, неоднократную пропаганду или демонстрацию нацистской символики, атрибутики экстремистских организаций или иных запрещенных законом символов.

В 2024 г. из 734 административных дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) почти в половине случаев (313) дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете, сообщал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов. Он назвал такие деяния «крайней формой злоупотребления свободой слова».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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