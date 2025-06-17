Госдума ужесточила наказание за разжигание вражды с угрозами насилия

В 2024 г. из 734 административных дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) почти в половине случаев (313) дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете, сообщал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов. Он назвал такие деяния «крайней формой злоупотребления свободой слова».