Госдума ужесточила наказание за разжигание вражды с угрозами насилия
Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, если они сопровождаются пропагандой или угрозой применения насилия. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
В таких случаях нарушителям сразу будет грозить уголовное наказание – лишение свободы сроком от двух до пяти лет либо штраф в размере от 300 000 до 500 000 руб., минуя административное производство.
Особо строгая ответственность предусмотрена для лиц, ранее судимых за публичные призывы к экстремизму, неоднократную пропаганду или демонстрацию нацистской символики, атрибутики экстремистских организаций или иных запрещенных законом символов.
В 2024 г. из 734 административных дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) почти в половине случаев (313) дела возбуждались за одобрение или пропаганду применения насилия к человеку в интернете, сообщал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов. Он назвал такие деяния «крайней формой злоупотребления свободой слова».