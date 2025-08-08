МВД предупредило о действиях мошенников по привлечению подростков к поджогам

Злоумышленники общаются с подростками якобы от лица правоохранительных органов, банков или других служб. Они заявляют, что им необходима помощь несовершеннолетних в рамках «секретных операций», следственных мероприятий, и предлагают исполнить различные опасные указания. Иногда детям обещают вознаграждение. Кроме того, мошенники могут узнавать личную информацию о гражданах РФ и шантажировать ею.