МВД предупредило о действиях мошенников по привлечению подростков к поджогам
Мошенники с помощью иностранных мессенджеров занимаются привлечением россиян, в основном несовершеннолетних, к сбору данных, а также диверсиям и поджогам, сообщили в МВД России.
Злоумышленники общаются с подростками якобы от лица правоохранительных органов, банков или других служб. Они заявляют, что им необходима помощь несовершеннолетних в рамках «секретных операций», следственных мероприятий, и предлагают исполнить различные опасные указания. Иногда детям обещают вознаграждение. Кроме того, мошенники могут узнавать личную информацию о гражданах РФ и шантажировать ею.
В полиции рекомендовали не выполнять указаний и просьб неизвестных, чтобы избежать вовлечения в преступления. Кроме того, необходимо завершать разговор, если контакт кажется подозрительным, и вместо этого обратиться к родственникам или в МВД.
8 августа «РИА Новости» писало, что злоумышленники стали проводить двухэтапные звонки, где сначала представляются службой доставки цветов и просят назвать код для подтверждения данных заказа, а затем звонят под видом сотрудников Роскомнадзора, называя предыдущий звонок небезопасным. В рамках такой схемы они крадут доступ к аккаунтам пользователей на «Госуслугах».