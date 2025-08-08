Каждый четвертый иностранный подросток находится в реестре контролируемых лиц РФ

Органы управления образованием будут направлять в МВД сведения о родителях или законных представителях ребенка, результаты тестирования при поступлении в школу, информацию о зачислении или отчислении и т. д. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина, рассказала официальный представитель МВД.