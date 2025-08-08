Каждый четвертый иностранный подросток находится в реестре контролируемых лиц РФ
В России из 680 000 несовершеннолетних иностранцев 159 000 числятся в реестре контролируемых лиц, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
МВД России обменивается информацией с местными и региональными органами управления образованием о детях-иностранцах, пояснила Волк. Новые функции госорганов направлены на контроль за пребыванием и образованием несовершеннолетних граждан из других стран.
Органы управления образованием будут направлять в МВД сведения о родителях или законных представителях ребенка, результаты тестирования при поступлении в школу, информацию о зачислении или отчислении и т. д. В дальнейшем эти сведения будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина, рассказала официальный представитель МВД.
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов отмечал, что сейчас в России проживают 638 174 несовершеннолетних иностранных гражданина, но значительная часть из них не ходят в школу. В Москве, по словам Зубова, проживают 80 282 несовершеннолетних иностранца. Из них получают образование только 25 000 детей.
31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о передаче региональными и муниципальными органами управления в территориальные подразделения МВД РФ сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах.