В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В сочинском аэропорту временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, уточнив, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
В 12:50 в городе была объявлена угроза атаки беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Если же кто-то увидит БПЛА или работу ПВО, то людей просят воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.
Ограничения на полеты чуть раньше ввели и в аэропорту Геленджика. Это стало первым случаем приостановки полетов с момента восстановления воздушного сообщения с курортом. Ограничения пока продолжают действовать.