В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В 12:50 в городе была объявлена угроза атаки беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Если же кто-то увидит БПЛА или работу ПВО, то людей просят воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.