Число задерживающихся из Крыма пассажирских составов сократилось до двух

В график еще не ввели поезда №178 Симферополь – Санкт-Петербург и №98 Симферополь – Москва. Они задерживаются на пять часов и один час соответственно. Это время осталось прежним с предыдущей публикации представителей перевозчика. Они также сообщали о задержке поездов №174 Евпатория – Москва, №92 Севастополь – Москва и №76 Симферополь – Омск. Сейчас они введены в график и находятся в конечном пункте маршрута, уточнили в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».