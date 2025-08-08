Число задерживающихся из Крыма пассажирских составов сократилось до двух
Два поезда «Таврия», следующие из Крыма, задерживаются в пути, сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс». До этого их было пять с задержкой до пяти часов.
В график еще не ввели поезда №178 Симферополь – Санкт-Петербург и №98 Симферополь – Москва. Они задерживаются на пять часов и один час соответственно. Это время осталось прежним с предыдущей публикации представителей перевозчика. Они также сообщали о задержке поездов №174 Евпатория – Москва, №92 Севастополь – Москва и №76 Симферополь – Омск. Сейчас они введены в график и находятся в конечном пункте маршрута, уточнили в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».
«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров», – отметили в компании. Причина задержек все еще не сообщается.
7 августа Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что движение пассажирских составов между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае было восстановлено через несколько часов после падения обломков украинских беспилотников. Семь составов задерживались из-за того, что контактная сеть была обесточена.