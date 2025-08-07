Газета
Главная / Общество /

В Краснодарском крае восстановили движение поездов после атаки БПЛА

Ведомости

Движение пассажирских составов между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае было восстановлено после ударов украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Там также отметили, что железнодорожники провели ремонтные работы и восстановили контактную сеть на участке. Все поезда были введены в график и прибыли на конечные станции.

7 августа представители СКЖД сообщали, что на указанном участке дороги задерживаются семь поездов в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших из-за инцидента нет, однако около 5:12 мск контактная сеть была обесточена. Время задержки таких поездов, как № 289 Екатеринбург – Анапа, № 11 Москва – Анапа, № 121 Санкт-Петербург – Новороссийск, № 473 Смоленск – Симферополь, № 97 Москва – Симферополь, № 507 Ижевск – Новороссийск и № 255 Сосногорск – Анапа, составляло до трех часов.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 украинских беспилотника. Один из них вызвал возгорание административного здания на железнодорожной станции Суровикино в Волгоградской области. По данным главы региона, пострадавших там нет, на месте работают оперативные службы.

