Общество

В Сочи из-за сигнала «беспилотная опасность» отдыхающих просят покинуть пляжи

Ведомости

В Сочи был объявлен сигнал «беспилотная опасность». В целях безопасности гостей и жителей города просят немедленно покинуть пляжные территории и пройти в укрытия, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Информация доводится до граждан по громкоговорителям и через сотрудников отелей и санаториев. Персонал сопровождает отдыхающих в безопасные зоны.

Ранее в сочинском аэропорту временно приостановили прием и выпуск самолетов.

В 12:50 в городе была объявлена угроза атаки беспилотников. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в помещениях без окон, подвалах или подземных переходах. Если же кто-то увидит БПЛА или работу ПВО, то людей просят воздержаться от съемки и публикации таких кадров в соцсетях.

Начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов сообщил также, что Россия и Абхазия совместным решением временно приостановили работу пропускного пункта «Псоу» на границе. Он объяснил, что это связано с угрозой атаки украинских БПЛА.

