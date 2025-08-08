После крушения танкеров в Черном море очистили 920 км береговой линии
С начала работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море было очищено 920 км береговой линии, в том числе повторно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе заседания правительственной комиссии, передает сайт кабмина.
Он отметил, что продолжаются также работы по утилизации загрязненного грунта. Сейчас собрано более 180 000 т песка и почвы, добавил Савельев.
По его данным, водолазы под руководством «Морспасслужбы» собрали 1706 т замазученного грунта. Они также регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов судов.
Кроем того, завершились работы по доставке секций коффердамов на производственную площадку. Средний процент смонтированных секций составляет почти 90%, уточнил вице-премьер РФ.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9200 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. Значительная масса нефтепродуктов попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять.
Глава Крыма Сергей Аксенов в конце июля сообщал, что загрязненный мазутом грунт в Крыму должен быть утилизирован до конца года. По его данным, на специальную площадку уже доставлено свыше 900 т отходов, включая 873 т загрязненного грунта. Сейчас отсортировано 695 т.