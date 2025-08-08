После крушения танкеров в Черном море очистили 920 км береговой линии

Глава Крыма Сергей Аксенов в конце июля сообщал, что загрязненный мазутом грунт в Крыму должен быть утилизирован до конца года. По его данным, на специальную площадку уже доставлено свыше 900 т отходов, включая 873 т загрязненного грунта. Сейчас отсортировано 695 т.