В аэропортах Калуги и Сочи сняты ограничения
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об ограничениях в Калуге появилось в 14:02 мск. Они действовали менее полутора часов.
Ограничения в Сочи действовали 2,5 часа. В этот период на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщил Кореняко. В городе был объявлен сигнал «Беспилотная опасность». В целях безопасности гостей и жителей просили покинуть пляжные территории и пройти в укрытия.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над территорией Кировского района уничтожены четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет, как и разрушений инфраструктуры.
Ограничения на полеты чуть раньше ввели и в аэропорту Геленджика. Они пока не сняты.