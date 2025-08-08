В аэропортах Калуги и Сочи сняты ограничения

Ограничения в Сочи действовали 2,5 часа. В этот период на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщил Кореняко. В городе был объявлен сигнал «Беспилотная опасность». В целях безопасности гостей и жителей просили покинуть пляжные территории и пройти в укрытия.