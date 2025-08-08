Суд Санкт-Петербурга запретил книги писателя Суворова о Второй мировой войне

Резун родился 20 апреля 1947 г. в поселке Барабаш Приморского края. В 19 лет вступил в КПСС. По собственному утверждению, документально не подтвержденному, участвовал в операции по вводу войск на территорию Чехословакии. По возвращении в 1968 г. получил назначение на должность командира танкового взвода. С 1968 по 1970 г. служил в Прикарпатском военном округе на должности, связанной с разведкой.