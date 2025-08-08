Суд Санкт-Петербурга запретил книги писателя Суворова о Второй мировой войне
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 6 августа запретил к распространению книги писателя Виктора Суворова (настоящее имя – Владимир Резун) «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Суд установил, что в этих книгах содержатся признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв исторических основ, связанных с защитой Отечества, и размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Кроме того, было установлено, что в произведениях есть признаки формирования подкрепления негативного образа СССР, распространения ложных сведений о деятельности госорганов и должностных лиц Советского Союза. Суд также постановил, что в книгах Резуна присутствуют признаки отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом, ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, а также признаки отождествления СССР с нацистской Германией.
Резун родился 20 апреля 1947 г. в поселке Барабаш Приморского края. В 19 лет вступил в КПСС. По собственному утверждению, документально не подтвержденному, участвовал в операции по вводу войск на территорию Чехословакии. По возвращении в 1968 г. получил назначение на должность командира танкового взвода. С 1968 по 1970 г. служил в Прикарпатском военном округе на должности, связанной с разведкой.
С 1981 г. занимается писательской деятельностью под псевдонимом, первые три книги написал на английском языке. В 2014 г. выступил с однозначной поддержкой Украины.
В своих историко-публицистических произведениях Резун подверг пересмотру и критике общепринятые в СССР взгляды на причины и предпосылки Второй мировой и Великой Отечественной войн, высказав гипотезу о причине нападения Германии на СССР и дав свое объяснение начальному периоду войны.