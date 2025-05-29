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Суд Петербурга запретил песню Noize MC

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Суд Санкт-Петербурга признал запрещенной в России композицию рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) «Кооператив Лебединое озеро». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Она привела слова эксперта о том, что в песне могут содержаться признаки оправдания враждебного отношения к людям. Кроме того, он увидел в треке высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя.

Музыкальная композиция формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении. Лебедева утверждает, что песня может также нанести вред моральному и нравственному развитию детей.

27 марта в «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны для прослушивания несколько песен Алексеева, которые вошли в его последний альбом «Не все дома». В сервисе было указано, что композиции «Криокамеры» (была записана с участием певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, считается в России иноагентом)), «Страна Дождей», «Кооператив “Лебединое озеро” и заглавная песня "Не все дома" стали недоступны по требованию Роскомнадзора. Эти песни также стали недоступны на сервисах «Звук» и «ВК Музыка». В последнем указано, что треки изъяты «в связи с нарушением правил сайта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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