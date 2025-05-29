Суд Петербурга запретил песню Noize MC

27 марта в «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны для прослушивания несколько песен Алексеева, которые вошли в его последний альбом «Не все дома». В сервисе было указано, что композиции «Криокамеры» (была записана с участием певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, считается в России иноагентом)), «Страна Дождей», «Кооператив “Лебединое озеро” и заглавная песня "Не все дома" стали недоступны по требованию Роскомнадзора. Эти песни также стали недоступны на сервисах «Звук» и «ВК Музыка». В последнем указано, что треки изъяты «в связи с нарушением правил сайта».