Суд Петербурга запретил песню Noize MC
Суд Санкт-Петербурга признал запрещенной в России композицию рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) «Кооператив Лебединое озеро». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Она привела слова эксперта о том, что в песне могут содержаться признаки оправдания враждебного отношения к людям. Кроме того, он увидел в треке высказывания, пропагандирующие насильственные изменения основ конституционного строя.
Музыкальная композиция формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении. Лебедева утверждает, что песня может также нанести вред моральному и нравственному развитию детей.
27 марта в «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны для прослушивания несколько песен Алексеева, которые вошли в его последний альбом «Не все дома». В сервисе было указано, что композиции «Криокамеры» (была записана с участием певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, считается в России иноагентом)), «Страна Дождей», «Кооператив “Лебединое озеро” и заглавная песня "Не все дома" стали недоступны по требованию Роскомнадзора. Эти песни также стали недоступны на сервисах «Звук» и «ВК Музыка». В последнем указано, что треки изъяты «в связи с нарушением правил сайта».