В «Яндекс.Музыке» перестали быть доступны несколько песен рэпера Noize MC

17 февраля Таганский суд Москвы вновь оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Cуд признал Алексеева виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом).