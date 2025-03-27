В «Яндекс.Музыке» перестали быть доступны несколько песен рэпера Noize MC
В сервисе «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны для прослушивания несколько песен рэп-исполнителя Noize MC (Иван Алексеев,
В сервисе указано, что композиции «Криокамеры» (была записана с участием певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, считается в России иноагентом), «Страна Дождей», «Кооператив “Лебединое озеро” и заглавная песня "Не все дома" стали недоступны по требованию Роскомнадзора.
Известно, что эти песни также стали недоступны на сервисах «Звук» и «ВК Музыка». В последнем указано, что треки изъяты «в связи с нарушением правил сайта».
17 февраля Таганский суд Москвы вновь оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Cуд признал Алексеева виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом).
Минюст включил музыканта в реестр иноагентов в ноябре 2022 г. Он неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента.