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В «Яндекс.Музыке» перестали быть доступны несколько песен рэпера Noize MC

Ведомости

В сервисе «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны для прослушивания несколько песен рэп-исполнителя Noize MC (Иван Алексеев, считается в России иноагентом), которые вошли в его последний альбом «Не все дома».

В сервисе указано, что композиции «Криокамеры» (была записана с участием певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, считается в России иноагентом), «Страна Дождей», «Кооператив “Лебединое озеро” и заглавная песня "Не все дома" стали недоступны по требованию Роскомнадзора.

Известно, что эти песни также стали недоступны на сервисах «Звук» и «ВК Музыка». В последнем указано, что треки изъяты «в связи с нарушением правил сайта».

17 февраля Таганский суд Москвы вновь оштрафовал рэпера на 45 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Cуд признал Алексеева виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом).

Минюст включил музыканта в реестр иноагентов в ноябре 2022 г. Он неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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