Noize MC вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC (считается в России иноагентом),
В суде сообщили, что суд признал Алексеева виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 кодекса РФ об административных правонарушениях (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа размером в 45 000 руб.
Минюст включил музыканта в реестр иноагентов в ноябре 2022 г. Он неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента.
14 ноября Алексеев был оштрафован Тверским районным судом Москвы за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Тогда суд назначил музыканту штраф в размере 50 000 руб.