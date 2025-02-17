Noize MC вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В суде сообщили, что суд признал Алексеева виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 кодекса РФ об административных правонарушениях (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа размером в 45 000 руб.