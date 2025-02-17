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Noize MC вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC (считается в России иноагентом), считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за нарушение закона об иноагентах, сообщили ТАСС в суде.

В суде сообщили, что суд признал Алексеева виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 кодекса РФ об административных правонарушениях (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа размером в 45 000 руб.

Минюст включил музыканта в реестр иноагентов в ноябре 2022 г. Он неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента.

14 ноября Алексеев был оштрафован Тверским районным судом Москвы за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Тогда суд назначил музыканту штраф в размере 50 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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