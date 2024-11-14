Суд оштрафовал музыканта Noize MC за дискредитацию ВС России
Тверской районный суд Москвы оштрафовал музыканта Ивана Алексеева (Noize MC)
«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации)», – говорится в сообщении. Суд назначил Алексееву штраф в размере 50 000 руб.
Минюст включил музыканта в реестр иноагентов в ноябре 2022 г. Он неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента. В конце октября этого года ТАСС со ссылкой на районный суд сообщал, что суд зарегистрировал материалы административного дела о дискредитации ВС РФ в отношении Алексеева.