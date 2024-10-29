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Суд зарегистрировал материалы по делу о дискредитации ВС РФ в отношении Noize MC

Ведомости

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении музыканта Ивана Алексеева, известного также под псевдонимом Noize MC (считается в России иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на районный суд.

Алексеев обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Музыкант неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента. В апреле Таганский районный суд города Москвы суд оштрафовал рэпера на 50 000 руб., а в июле прошлого года Кузьминский суд Москвы оштрафовал Алексеева на 30 000 руб.

Музыкант был внесен в реестр иноагентов 18 ноября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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