Суд зарегистрировал материалы по делу о дискредитации ВС РФ в отношении Noize MC

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении музыканта Ивана Алексеева, известного также под псевдонимом Noize MC (считается в России иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на районный суд.