Суд зарегистрировал материалы по делу о дискредитации ВС РФ в отношении Noize MC
Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении музыканта Ивана Алексеева, известного также под псевдонимом Noize MC (считается в России иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на районный суд.
Алексеев обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).
Музыкант неоднократно получал административные штрафы за отсутствие маркировки иноагента. В апреле Таганский районный суд города Москвы суд оштрафовал рэпера на 50 000 руб., а в июле прошлого года Кузьминский суд Москвы оштрафовал Алексеева на 30 000 руб.