Росавиация повторно ограничила работу аэропорта Сочи
В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Впервые органичения на работу воздушной гавани Сочи были введены в 13:08 мск 8 августа. Они были отменены в 15:30 мск.
Мэр Сочи Андрей Прошунин пишет, что в городе объявлена атаки беспилотников. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.
Из-за введения ограничений на вылет в аэропорту Сочи более чем на два часа задерживаются 25 рейсов. Во время ограничения воздушного пространства 17 лайнеров ушли на запасные аэродромы, 10 из них вылетели в город.
По данным Минобороны России, с 12:00 до 15:00 мск системы противовоздушной обороны ликвидировали 34 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Атаки отразили над Брянской, Рязанской и Калужской областями, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Адыгеей.